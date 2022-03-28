"التعاون الخليجي" يجدد دعمه لحل سلمي لأزمة اليمن الأمم المتحدة تتحدث عن خطر جديد يداهم اليمن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الأوكراني يرضخ: مستعدون للوقوف على الحياد وعدم التسلح النووي #اوكرانيا بينهم ”الصبيحي“ وشقيق ”هادي“.. توافق بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لتبادل أكثر من ألفي أسير ومختطف ماذا حدث لمقيم يمني في السعودية نشر فيديو يمجد هجمات الحوثيين على المملكة؟ إيران تزعم تلقيها طلبا رسميا من السعودية يتعلق بإنهاء الحرب في اليمن واشنطن تؤكد علاقة طهران بالهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وتفسر سبب زيادة التدخلات الإيرانية في المنطقة الأمم المتحدة تدعو لـ «انقاذ الحوثيين» بشكل عاجل وتؤكد تواطؤها الصريح مع المليشيات غروندبرغ: مستمرون بالتواصل مع أطراف النزاع في اليمن لفرض هُدنة خلال شهر رمضان انقطاع خدمة الانترنت عن 4 محافظات يمنية جراء قطع في الألياف الضوئية
قال الرئيس الأوكراني فلودومير زلينسكي إن بلاده مستعدة لمناقشة وقوفها على الحياد وعدم التسلح النووي مع روسيا ويجب أن نحصل على ضمانات أمنية خلال المفاوضات
وأضاف الرئيس الأوكراني إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع روسيا بشرط انسحاب قواتها، ولا نريد قوات حفظ سلام تجعل النزاع واقعا مجمدا