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الرئيس الأوكراني يرضخ: مستعدون للوقوف على الحياد وعدم التسلح النووي #اوكرانيا

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قال ‏الرئيس الأوكراني فلودومير زلينسكي إن بلاده مستعدة لمناقشة وقوفها على الحياد وعدم التسلح النووي مع ‎روسيا ويجب أن نحصل على ضمانات أمنية خلال المفاوضات

 

وأضاف ‏الرئيس ‎الأوكراني إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع ‎روسيا بشرط انسحاب قواتها، ولا نريد قوات حفظ سلام تجعل النزاع واقعا مجمدا

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