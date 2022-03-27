بينهم ”الصبيحي“ وشقيق ”هادي“.. توافق بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لتبادل أكثر من ألفي أسير ومختطف

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توصلت الحكومة اليمنية، ومليشيات الحوثي الإيرانية إلى توافق على صفقة جديدة لتبادل 2223 أسيرا ومختطفا من الطرفين، عبر الأمم المتحدة.



وقال عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى لدى الحوثيين عبر "تويتر"، إنه تم في 21 مارس الجاري برعاية الأمم المتحدة التوافق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى تشمل 1400 من أسرى الجماعة مقابل 823 من الطرف الآخر (الشرعية).



وأضاف، أن من بينهم، 16 أسيرا سعوديا، و3 سودانيين، بالإضافة إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ومحمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، مشيرا إلى تم التوافق على تبادل الكشوفات بعد غد بتاريخ 29/مارس.



من جانبه أكد عضو لجنة الأسرى والمختطفين الحكومية ماجد فضائل، التوصل إلى تفاهمات واتفاق مع ميليشيات الحوثي لتبادل أسرى ومختطفين.



وقال فضائل عبر "تويتر": "طول الفترة السابقة وبرعاية مكتب المبعوث الأممي كنا في مشاورات ونقاشات مستمرة وقد تم التوافق توسعة العدد وإطلاق عدد كلي 2223 اسيرا ومختطفا من الطرفين".



وأوضح أن الاتفاق قضى بأن "تقوم ميليشيا الحوثي بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسرها لدينا".



وأضاف، "كذلك تقوم الميليشيات بإطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح و16أسيرا سعوديا و3 سودانيين مقابل 600 من أسرى ميليشيا الحوثي تقوم بإطلاق سراحهم الحكومة الشرعية".



وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول2020 تبادلت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي 1,056 أسيرا ومختطفا كجزء من اتفاقية ستوكهولم المبرمة بين الطرفين في ديسمبر/كانون الأول 2018.