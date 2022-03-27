ماذا حدث لمقيم يمني في السعودية نشر فيديو يمجد هجمات الحوثيين على المملكة؟

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1003

القت الشرطة السعودية القبض على مقيم يمني نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "احتوى على عبارات تمجد الاعتداء الحوثي على المملكة".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية حدَّدت هوية شخص وثَّق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأضاف أن الشخص الذي قام بنشر الفيديو، مقيم من الجنسية اليمنية، وقد تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتعرضت منشآت نفطية في السعودية، لهجمات الحوثيين، خلال الايام الماضية، قوبلت تلك الهجمات بادانات عربية وغربية واسعة.