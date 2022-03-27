إيران تزعم تلقيها طلبا رسميا من السعودية يتعلق بإنهاء الحرب في اليمن

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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زعم وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، تلقي بلاده طلبا رسميا من السعودية لتوظيف علاقاتها بالحوثيين في اليمن لإنهاء الحرب هناك.

وقال اللهيان، اليوم الاحد، أن الرياض طلبت عبر وسيط عراقي التباحث مع طهران بشأن إحدى القضايا الإقليمية، في إشارة إلى اليمن.

وأضاف أن بلاده تتلقى رسائل إيجابية من الرياض، لكنها تواجه إجراءات سلبية على الأرض، في إشارة إلى استمرار هجمات التحالف على الحوثيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ترحّب بإعادة العلاقات مع السعودية، لكنها تعارض استمرار الحرب على اليمن، مؤكداً عدم التوصل إلى اتفاق حول موعد الجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية، التي تجري بوساطة عراقية في بغداد، حد تعبيره.

وسبق لإيران أن أجّلت موعد الجولة الخامسة من الحوارات بينها وبين السعودية، ردا على ما تصفه بالتصعيد في اليمن.

ومساء أمس، قدمت مليشيا الحوثي، الذراع العسكري لإيران في اليمن، مبادرة لوقف التصعيد مع السعودية، تضمنت: تعليق الضربات الصاروخية، والطيران المسيّر، والأعمال العسكرية باتجاه السعودية، لمدة ثلاثة أيام.

وتضمنت المبادرة وقف المواجهات في الداخل، بما في ذلك في مأرب، شريطة سحب السعودية جميع القوات الخارجية للتحالف من الأراضي والمياه اليمنية، بحسب ما قاله القيادي الحوثي مهدي المشاط في كلمة القاها مساء امس.