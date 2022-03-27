واشنطن تؤكد علاقة طهران بالهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وتفسر سبب زيادة التدخلات الإيرانية في المنطقة

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على أن بلاده ستستمر في التصدي لإيران، إذا واصلت تهديد حلفائها في المنطقة.

وقال أن طهران تقف وراء الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي في السعودية والإمارات خلال الفترات الماضية، واستهدفت منشآت نفطية وسكنية على السواء.

واعتبر الوزير الأميركي الذي يزور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار جولة إقليمية لأيام، أن التدخلات الإيرانية في المنطقة زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.