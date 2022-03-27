واشنطن تؤكد علاقة طهران بالهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وتفسر سبب زيادة التدخلات الإيرانية في المنطقة الأمم المتحدة تدعو لـ «انقاذ الحوثيين» بشكل عاجل وتؤكد تواطؤها الصريح مع المليشيات غروندبرغ: مستمرون بالتواصل مع أطراف النزاع في اليمن لفرض هُدنة خلال شهر رمضان انقطاع خدمة الانترنت عن 4 محافظات يمنية جراء قطع في الألياف الضوئية بعد هجوم أرامكو.. سيناتور أمريكي يصف إدارة بايدن بـ”الساذجة“ مانشستر يونايتد يكبد رونالدو خسارة فادحة هي الأكبر في تاريخة لقاء عُماني سعودي بالتزامن مع مبادرة حوثية للوضع في اليمن وقصف متبادل إيران تكشف لأول مرة أبرز العقبات في مباحثات النووي الأمم المتحدة ودورها المشبوة في اليمن وزير يمني يتهم الأمم المتحدة بالعمل كغطاء لميليشا الحوثي
شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على أن بلاده ستستمر في التصدي لإيران، إذا واصلت تهديد حلفائها في المنطقة.
وقال أن طهران تقف وراء الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي في السعودية والإمارات خلال الفترات الماضية، واستهدفت منشآت نفطية وسكنية على السواء.
واعتبر الوزير الأميركي الذي يزور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار جولة إقليمية لأيام، أن التدخلات الإيرانية في المنطقة زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.