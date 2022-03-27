غروندبرغ: مستمرون بالتواصل مع أطراف النزاع في اليمن لفرض هُدنة خلال شهر رمضان

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الاحد، استمرار جهوده لفرض هُدنة خلال شهر رمضان المبارك.



وقال مكتبه في بيان له: "يستمر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في التواصل مع جميع الأطراف وفي بذل الجهود نحو هدنة خلال شهر رمضان".



وجدد غروندبرغ دعوته إلى وقف التصعيد، مرحباً بكافة الخطوات التي تتخذها الأطراف في هذا الاتجاه، حسب البيان.



والأربعاء، دعا المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية لاتخاذ إجراءات فورية للوصول إلى هُدنة باليمن "على وجه السرعة" وذلك بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.



وقال غروندبرغ: "مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومع تدهور الظروف الإنسانية في اليمن، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف، واتخاذ خطوات فورية، لتخفيف المعاناة بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود".



ودعا "الأطراف إلى المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة".



ومن المتوقع أن تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء، مشاورات يمنية ـ يمنية في العاصمة السعودية الرياض دعا لها مجلس التعاون الخليجي وتستمر حتى السابع من أبريل القادم بمشاركة 500 شخصية يمنية من كل المكونات.