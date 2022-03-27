انقطاع خدمة الانترنت عن 4 محافظات يمنية جراء قطع في الألياف الضوئية

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بانقطاع خدمة الإنترنت عن المحافظات الشرقية جراء قطع في الألياف الضوئية.



وقالت المصادر إن قطعاً في كابل الألياف الضوئية في منطقة قشن بمحافظة المهرة، تسبب بانقطاع خدمة الإنترنت عن محافظات حضرموت وشبوة ومارب والجوف.



وتوقعت المصادرعودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة.



وبصورة متكررة تتعرض كابلات الألياف الضوئية للانقطاع في عدد من المناطق الشرقية لليمن، ما يتسبب بانقطاع خدمة الانترنت عن المحافظات اليمنية الشرقية.