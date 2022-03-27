انقطاع خدمة الانترنت عن 4 محافظات يمنية جراء قطع في الألياف الضوئية

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أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بانقطاع خدمة الإنترنت عن المحافظات الشرقية جراء قطع في الألياف الضوئية.
وقالت المصادر إن قطعاً في كابل الألياف الضوئية في منطقة قشن بمحافظة المهرة، تسبب بانقطاع خدمة الإنترنت عن محافظات حضرموت وشبوة ومارب والجوف.
وتوقعت المصادرعودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة.
وبصورة متكررة تتعرض كابلات الألياف الضوئية للانقطاع في عدد من المناطق الشرقية لليمن، ما يتسبب بانقطاع خدمة الانترنت عن المحافظات اليمنية الشرقية.