بعد هجوم أرامكو.. سيناتور أمريكي يصف إدارة بايدن بـ”الساذجة“

الأحد 27 مارس - آذار 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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انتقد السيناتور الأمريكي "جيم ريتش"، تصرفات إدارة جو بايدن، عقب الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن على السعودية.



وقال كبير أعضاء لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، جيم ريتش، في تغريدة على موقع تويتر، إن "إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، تتصرف بغباء مع الملف الإيراني".

ونوّه السيناتور الجمهوري إلى أن "إدارة بايدن تحاول التقرب من إيران والتوصل إلى اتفاق معها بشأن برنامجها النووي، في حين أن جماعة الحوثي المدعومين من إيران في اليمن يهاجمون السعودية، التي تعد أحد الحلفاء الهامين لأمريكا في الخليج".

وقال: "في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يقوم الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بمهاجمة شركائنا الخليجيين دون عقاب".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية الحالية ساذجة بشكل خطير.. فهي تواصل مساعيها لعقد اتفاق سيئ مع إيران".



والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، شن مجموعة هجمات على مواقع في السعودية، تسببت بخسائر كبيرة، وكان أبرزها ضربات على خزانات نفط، لشركة أرامكو في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.



من جانبه، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن "الهجمات الحوثية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة "المختارة" في منطقة جازان، لم تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات".



وأشار إلى أن "بلاده لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الحوثيين".