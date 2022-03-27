تستهدف نصف مليون شخص.. الوصول الإنساني تطلق حملتها الرمضانية

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أطلقت منظمة الوصول الإنساني، حملتها الرمضانية، للعام الحالي، "1443هـ - 2022م"، بالشراكة مع العديد من المنظمات المانحة، والجهات الداعمة، تحت شعار "اجعل رمضان فرحة"، وتستهدف الحملة نحو نصف مليون شخص، من الفئات الأشد احتياجا.
وتهدف الحملة الرمضانية، التي ستنفذ في عموم محافظات اليمن، للإسهام في التخفيف من معاناة الأسر النازحة، والفقيرة والمتضررة، وأسر الأيتام، وإدخال الفرحة والسرور على أسرهم وذويهم، خلال شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية التي تشهدها البلاد.
وفي تصريح خاص، أفاد الدكتور عبدالواسع الواسعي الأمين العام للوصول الإنساني، أن مشاريع الخير الرمضانية، لهذا العام، تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسية، وهي السلة الغذائية، وإفطار الصائم، وكسوة وهدية العيد، موضحا أن الوصول الإنساني، اعتمدت التوزيع وفق مقتضيات السلامة العامة، والأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وقدم الواسعي، شكره لأصحاب الأيادي البيضاء، لدعمهم المتواصل لمشاريع الوصول الإنساني، على مدار العام، وكل من بذل وساهم في دعم مشاريع رمضان، من منظمات، وجمعيات خيرية، وشخصيات داعمة، وفاعلي الخير، في الداخل والخارج، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود التطوعية، وتقديم الخدمات الإنسانية، نظرا للحاجة المتزايدة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن.