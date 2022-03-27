الأمم المتحدة ودورها المشبوة في اليمن وزير يمني يتهم الأمم المتحدة بالعمل كغطاء لميليشا الحوثي هادي : الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بالتجربة الإيرانية صنعاء.. طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين فنجان قهوة يكشف قاتلاً بعد 30 عاماً الحسم أقترب ومنتخبات ونجوم من العيار الثقيل على حافة الغياب عن المونديال في قطر عاجل: التحالف يؤكد سقوط الحماية عن مواقع استخدمها الحوثي عسكريا أولها مطار صنعاء ويطالب باخراج الأسلحة منها عاجل: مسئول سعودي يكشف عن تقديم الحوثيين مبادرة لوقف اطلاق النار في اليمن أول تداعيات هجمات الحوثي على منشآت نفطية سعودية امس الجمعة رصد لردود الأفعال العربية والغربية على الهجمات الحوثية الأخيرة والسعودية تطالب بتحرك دولي عاجل
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بالتجربة الإيرانية وسيبقى في حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي عقده مع قيادات الدولة اليمنية، وضم نائبه ورؤساء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشار الرئيس هادي، إلى إن الاجتماع يأتي في ظل تصعيد كبير تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية الارهابية.. وأضاف "في اللحظات التي يقوم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدعوة لمشاورات يمنية-يمنية لإنهاء الحرب وإرساء السلام واستعادة الدولة تقوم هذه الميليشيا الإجرامية بمواصلة حربها الإجرامية ضد محافظة مأرب واستهداف المنشآت الاقتصادية والاعيان المدنية في السعودية".
وأكد هادي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تضرب بطموح اليمنيين عرض الحائط، الذين تتجه انظارهم لأن تكلل جهود أشقائهم في مجلس التعاون لايقاف معاناتهم جراء هذه الحرب، حيث تمضي هذه الميليشيا في عدوانها الغاشم والإجرامي على أبناء الشعب اليمني وعلى الأشقاء في السعودية.
وأدان الاجتماع "استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية".
ولفت إلى أن هذه الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية الحيوية ومصادر الطاقة "لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية مما يتطلب موقف حازم للمجتمع الدولي إزاءها".