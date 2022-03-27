صنعاء.. طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين

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بدء تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين في صنعاء. وبعد انتهاء مهلة تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، للحوثيين بضرورة إخراج الأسلحة من مطار صنعاء وميناءي الصليف والحديدة، أعلن التحالف عن "تدمير مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف بعد نقل الحوثيين أسلحة إليه".
وكان التحالف قد طلب من المدنيين في وقت سابق، الابتعاد عن محيط ميناء الصليف.
وقبل انتهاء المهلة، كشف التحالف عن بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة. وأفادت قوات التحالف، السبت، بمقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.
كما أشار التحالف إلى إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، حيث دمر 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.
وقال التحالف في وقت سابق، إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.
وذكر التحالف أنه استهدف مسيرات مفخخة قيد التجهيز في ميناءي الحديدة والصليف، مطالبا الحوثيين بإخراج الأسلحة من المناطق المحمية وأولها مطار صنعاء، مشيرا إلى أن استخدام المناطق المحمية عسكريا يسقط عنها الحماية. وأكد التحالف استمرار العملية العسكرية لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.