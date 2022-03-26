فنجان قهوة يكشف قاتلاً بعد 30 عاماً

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حُكم على أسترالي أدين قتل امرأة، بالسجن 26 عاما على الأقل، بعد أن قبضت عليه الشرطة بفضل مطابقة الحمض النووي لشقيقه مع آثار تركها هو على فنجان قهوة في مسرح الجريمة.

وقبضت الشرطة على ماثيو دونالد تيلي في فيكتوريا الأسترالية، بفضل حمضه النووي التي تركها على فنجان قهوة احتساه قبل الجريمة، ومثل أمام المحكمة العليا في جنوب أستراليا، التي حكمت عليه بالسجن المؤبد.

وعثر على الضحية سوزان بول في 1993، غارقة في دمائها في متجر كانت تعمل به، بعد أن تعرضت لما لا يقل عن 18 طعنة.

وبعد مقارنة الحمض النووي على فنجان القهوة مع الحمض النووي لشقيق المتهم، توجه فريق من المحققين إلى فيكتوريا لاستجوابه.

ورغم ثبوت التهمة عليه والحكم بسجنه، أصر تيلي على براءته، في حين شكك محاميه في مصداقية الأدلة بعد ثلاثين عاماً.

وحسب التحقيقات، تقول النيابة إنه قتل المرأة في المتجر قبيل إغلاقه، حيث تناول فنجان قهوة معها قبل قتلها، وفق ديلي ميل البريطانية