عاجل: التحالف يؤكد سقوط الحماية عن مواقع استخدمها الحوثي عسكريا أولها مطار صنعاء ويطالب باخراج الأسلحة منها

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال التحالف العربي مساء اليوم السبت ان الحوثيين اسقطوا الحماية عن مواقع محمية ، بعد استخدامها عسكريا.

وخاطب التحالف، الحوثيين بأن عليهم إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي.

وكشف عن استهداف مقاتلاته، طائرات مسيرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف.

وكان تحالف دعم الشرعية قال في وقت سابق اليوم السبت إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية.

وأضاف التحالف: استهداف خزانات المياه بظهران الجنوب انطلقت من مطار صنعاء الدولي، كما أن استهداف محطة أرامكو بجدة ومحطة الكهرباء بصامطة انطلقتا من مدينة الحديدة، ولازلنا نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مواقع ذات حماية خاصة.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيبن على المنشآت النفطية.

وأضافت قوات التحالف، أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيام المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.