عاجل: مسئول سعودي يكشف عن تقديم الحوثيين مبادرة لوقف اطلاق النار في اليمن

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت فرانس برس، اليوم السبت، أن الحوثيين قدّموا مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

‌‎ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي (لم تسميه) قوله ان مبادرة الحوثيين جاءت عبر وسطاء تتضمن كذلك مشاورات يمنية يمنية .

‌وقال ايضا بأن مبادرة الحوثيين تأتي فيما يواصلون هجماتهم على المملكة. ‎

‌‎واضاف المسئول السعودي: الحوثيون يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم "لا يزالون أقوياء" ‎