عاجل: مسئول سعودي يكشف عن تقديم الحوثيين مبادرة لوقف اطلاق النار في اليمن

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كشفت فرانس برس، اليوم السبت، أن الحوثيين قدّموا مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي (لم تسميه) قوله ان مبادرة الحوثيين جاءت عبر وسطاء تتضمن كذلك مشاورات يمنية يمنية .
وقال ايضا بأن مبادرة الحوثيين تأتي فيما يواصلون هجماتهم على المملكة.
واضاف المسئول السعودي: الحوثيون يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم "لا يزالون أقوياء"