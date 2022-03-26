شبوة..اللجنة الأمنية تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة مع اقتراب رشهر رمضان المبارك...تعرف على ساعات الصيام الأطول والأقصر في الدول العربية والعالمية إسرائيل تستضيف قمة بمشاركة دول عربية وتعلن توقيع مذكرة عسكرية مع المغرب ضربة صاروخية روسية دقيقة تستهدف مركز القيادة الجوية الأوكرانية و خسائر فادحة استخدمه الملك فيصل أول مرة.. هل تهدد السعودية الغرب عبر سلاح النفط؟ معلومات مهمة لم تكن في الحسبان ..العلماء يعثرون على مركز الحب في الدماغ وليس في القلب في تطورات خطيرة و تثير الدهشة....مسؤول غربي يكشف أسماء 7 جنرالات روس قتِلوا في أوكرانيا مأرب ..نطلاق حملة التحصين الطارئة ضد شلل الأطفال لأكثر 167ألف و932طفل وطفلة دوسن سن العاشرة التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد المليشيات استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية - دعا المدنيين للابتعاد عن هذه الاماكن إدانات عربية ودولية لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمصادر الطاقة في المملكة
عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الليلة، اجتماعًا استثنائيًا طارئًا؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة.
واستعرضت "اللجنة الأمنية" ظاهرة قيام بعض من منتسبي الوحدات العسكرية في المحافظة من أفراد الجيش والأمن والنخبة الشبوانية -سابقًا- بنصب نقاط واعتصامات في الطرق العامة للمطالبة بمرتباتهم واكرامياتهم المنقطعة عليهم منذُ عام.
وأكدت "اللجنة الأمنية" تضامنها الكامل معَ المطالب المشروعة الحقوقية المتعلقة بالمرتبات والاكراميات، وكذَلك التعبير السلمي عن المطالب العامة، لكنها في المقابل لن تسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة العامة ومصالح المواطنين الخاصة.
وأشارت "اللجنة الأمنية" إلى أنهُ "قد أناط الدستور بالقوات المسلحة والأمن الوقوف ضد كل ما يقلق السكينة العامة في كافة مديريات محافظة شبوة.
وتدعو "اللجنة الأمنية" كافة رجال الأمن والشرطة وقوة دفاع شبوة وبقية الوحدات العسكرية والمواطنين الصبر والثبات والإسهام في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستتاب الأمن والاستقرار في المحافظة.