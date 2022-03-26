شبوة..اللجنة الأمنية تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الليلة، اجتماعًا استثنائيًا طارئًا؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة.

واستعرضت "اللجنة الأمنية" ظاهرة قيام بعض من منتسبي الوحدات العسكرية في المحافظة من أفراد الجيش والأمن والنخبة الشبوانية -سابقًا- بنصب نقاط واعتصامات في الطرق العامة للمطالبة بمرتباتهم واكرامياتهم المنقطعة عليهم منذُ عام.

وأكدت "اللجنة الأمنية" تضامنها الكامل معَ المطالب المشروعة الحقوقية المتعلقة بالمرتبات والاكراميات، وكذَلك التعبير السلمي عن المطالب العامة، لكنها في المقابل لن تسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة العامة ومصالح المواطنين الخاصة.

وأشارت "اللجنة الأمنية" إلى أنهُ "قد أناط الدستور بالقوات المسلحة والأمن الوقوف ضد كل ما يقلق السكينة العامة في كافة مديريات محافظة شبوة.

وتدعو "اللجنة الأمنية" كافة رجال الأمن والشرطة وقوة دفاع شبوة وبقية الوحدات العسكرية والمواطنين الصبر والثبات والإسهام في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستتاب الأمن والاستقرار في المحافظة.