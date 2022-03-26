مع اقتراب رشهر رمضان المبارك...تعرف على ساعات الصيام الأطول والأقصر في الدول العربية والعالمية

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اقترب شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمون في جميع أرجاء العالم في كل عام بشغف وشوق وذلك لما فيه من أيام وليال مباركة.

وتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى، بحسب خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما أن عدد ساعات الصيام يتفاوت أيضا داخل الدول نفسها، فتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد دقائق عدة، باعتبار أن صيام هذا العام سيكون مع بداية فصل الصيف.

موعد رمضان فلكيا، من المنتظر أن يتوافق اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام مع الثاني من شهر نيسان/ أبريل 2022، ويستمر 30 يوما على أن يتوافق الأول من شهر أيار/ مايو القادم مع الأول من شهر شوال، وهو أول أيام عيد الفطر.

ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2022 في الدول العربية وستعرف دولة جزر القمر أقصر عدد ساعات صيام في العالم العربي في رمضان 2022، حيث سيصوم المسلمون فيها نحو 13 ساعة فقط. ساعات الصيام الأطول في رمضان 2022 في الدول العربية في المقابل، ستشهد دول المغرب العربي والعراق أطول ساعات للصيام في رمضان وتبلغ نحو 15 ساعة ونصف الساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في الدول العربية أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة في اليوم، وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في كل دولة من الدول العربية، مرتبة من الأقصر إلى الأطول. جزر القمر: نحو 13 ساعة. الصومال: نحو 13 ساعة و30 دقيقة. سوريا: نحو 14 ساعة. السودان: نحو 14ساعة و20 دقيقة. اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة. البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة. مصر: نحو 15 ساعة. قطر: نحو 15 ساعة. السعودية: نحو 15 ساعة. الإمارات: نحو 15 ساعة. الكويت: نحو 15 ساعة. سلطنة عمان: نحو 15 ساعة. الكويت: نحو 15 ساعة. لبنان: نحو 15 ساعة. الأردن: نحو 15 ساعة. فلسطين: نحو 15 ساعة. ليبيا: نحو 15 ساعة. تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة. الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة. المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة. العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة. ساعات الصيام الأطول في الدول الإسلامية في رمضان 2022 ويختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة.

ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2022 في العالم يبلغ عدد ساعات الصيام في سنغافورة، التي تضم عددا كبيرا من المسلمين، نحو 13 ساعة ونصف الساعة. عدد ساعات الصيام في دول مسلمة وذات أغلبية من المسلمين وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول في رمضان 2022 مرتبة من الأقصر إلى الأطول.. ماليزيا: نحو 12 ساعة. سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة. السنغال: نحو 14 ساعة. تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة. الهند: نحو 15 ساعة. باكستان: نحو 16 ساعة إيران: نحو 16 ساعة. أفغانستان: نحو 17 ساعة.

ساعات الصيام الأقصر في دول العالم في رمضان 2022 المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهذه الدول هي: نيوزيلندا: 11 ساعة و20 دقيقة. تشيلي: 11 ساعة و30 دقيقة. أستراليا: 11 ساعة و47 دقيقة. أوروغواي: 11 ساعة و48 دقيقة. جنوب أفريقيا: 11 ساعة و52 دقيقة. الأرجنتين: 11- 12 ساعة. باراغواي: 11- 12 ساعة. ساعات الصيام الأطول في العالم في رمضان 2022 المسلمون الذين يعيشون في البلدان الآتية سيكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، حيث يتجاوز الـ18 ساعة في اليوم في شهر رمضان 2022، وهذه الدول هي: آيسلندا: 19 ساعة و59 دقيقة. غرينلاند: 19 ساعة و57 دقيقة. فنلندا: 19 ساعة و9 دقائق. السويد: 18 ساعة و58 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في عدد من دول العالم من الأقصر إلى الأطول يصوم المسلمون في رمضان 2022 ساعات مختلفة أيضا في بقية دول العالم، وهي مرتبة من الأقصر إلى الأطول: نيوزيلندا: 11 ساعة و30 دقيقة. جنوب أفريقيا: 11 ساعة و30 دقيقة. أستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة. الأرجنتين: 12 ساعة. تايلاند: 14 ساعة. هونغ كونغ: 15 ساعة. اليابان: 16 ساعة. كندا: 16 ساعة. الصين: 16 ساعة و30 دقيقة. الولايات المتحدة: 16 ساعة و30 دقيقة، تزيد أو تقل قليلا بحسب الموقع الجغرافي لكل ولاية. بريطانيا: 17 ساعة. النرويج: 17 ساعة. الدانمارك: 17 ساعة. أسكتلندا: 18 ساعة. سويسرا: 18 ساعة. بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة. النرويج: 20 ساعة. فنلندا: 20 ساعة. غرينلاند: 20 ساعة. روسيا: 20 ساعة. أخبار ذات صلة2022 ©