مع اقتراب رشهر رمضان المبارك...تعرف على ساعات الصيام الأطول والأقصر في الدول العربية والعالمية إسرائيل تستضيف قمة بمشاركة دول عربية وتعلن توقيع مذكرة عسكرية مع المغرب ضربة صاروخية روسية دقيقة تستهدف مركز القيادة الجوية الأوكرانية و خسائر فادحة استخدمه الملك فيصل أول مرة.. هل تهدد السعودية الغرب عبر سلاح النفط؟ معلومات مهمة لم تكن في الحسبان ..العلماء يعثرون على مركز الحب في الدماغ وليس في القلب في تطورات خطيرة و تثير الدهشة....مسؤول غربي يكشف أسماء 7 جنرالات روس قتِلوا في أوكرانيا مأرب ..نطلاق حملة التحصين الطارئة ضد شلل الأطفال لأكثر 167ألف و932طفل وطفلة دوسن سن العاشرة التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد المليشيات استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية - دعا المدنيين للابتعاد عن هذه الاماكن إدانات عربية ودولية لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمصادر الطاقة في المملكة البرلمان العربي: يجب محاسبة الميليشيا الحوثية وداعميها
أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات روسية و5 صواريخ كروز على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام إن "الروس أطلقوا 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثا خسائر جسيمة".
وأضاف المصدر أن "نتائج هذه الضربة الصاروخية للمحتلين يتم تقييمها"، وأرفق الإعلان بصورة تظهر فقط جزءا محترقا من مبنى إسمنتي.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت الجمعة مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، متسببة بـ"خسائر جسيمة".
وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال الاثنين الماضي إن الطيران وأنظمة الدفاع الجوي صدت حتى الآن محاولات الجيش الروسي للسيطرة على الأجواء الأوكرانية التي دافع الطيارون الأوكرانيون عنها "ببراعة كبيرة".
وضاعفت روسيا عملياتها الجوية والبحرية في مواجهة مقاومة القوات الأوكرانية، بحسب المسؤول الأميركي، لكن هذه العمليات لا تتجلى في قتال جوي، إذ يميل سلاح الجو الروسي إلى إطلاق صواريخ جو - أرض على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي أو البيلاروسي