مأرب ..نطلاق حملة التحصين الطارئة ضد شلل الأطفال لأكثر 167ألف و932طفل وطفلة دوسن سن العاشرة

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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قالت غرفة عمليات مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إن نسبة من حصلوا على لقاح التحصين ضد شلل الأطفال في الجولة الثانيه من الحملة بلغ 94%.

وأكدت غرفة العمليات في إحصائية صادرة عنها أنه تم تحصين 167 ألف و932طفل وطفلة ما دون العاشره من العمر، وذكرت غرفة العمليات في إحصائيتها أن الفرق زارت خلال أيام الحملة المعتمدة بسته أيام78 ألف و 215 منزل في المديريات المستهدفة.

من جهته شكر الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة، جميع مشرفي الفرق والعاملين بالحملة وهنأهم بهذا النجاح الذي حققوه.

وشكره للقيادة وزارة الصحة العامة والسكان ووكلاء قطاعات الوزارة.. وثمن الشدادي الجهود التي بذلت ، والأداء الذي وصفه الممتاز ، وجدية عمل الفرق في جميع القري والمناطق والمدراس ومخيمات النازحين في مديريات المحافظة، وجهود مشرفي المحافظة والإشراف المركزي.

وأثنى مدير عام مكتب الصحة بجميع الجهات التي تعاونت ، سواء في السلطة المحلية، والإعلاميين وخطباء المساجد ، ووجاهات إجتماعية وغيرهم