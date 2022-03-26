التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد المليشيات استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية - دعا المدنيين للابتعاد عن هذه الاماكن إدانات عربية ودولية لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمصادر الطاقة في المملكة البرلمان العربي: يجب محاسبة الميليشيا الحوثية وداعميها التحالف يكشف مواقع انطلاق الهجمات الحوثية على المنشآت السعودية الأمين العام لجامعة الدول العربية: هجمات الحوثيين تهديد جسيم لأمن المنطقة ولإمدادات الطاقة التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة السعودية : هجمات الحوثي تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم السعودية: على المجتمع الدولي أن يعي خطورة دعم إيران للحوثيين أمريكا تدين الهجوم الحوثي على جدة وتكشف عن مشروع قرار لإنهاء الحرب في اليمن تركي آل الشيخ يكشف عن برنامج هو الأول من نوعه في العالم.. يتعلق بالقرآن والأذان
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيبن على المنشآت النفطية.
وأضافت قوات التحالف، أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.
كما أعلن تحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، عن اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشأت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن.
ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيام المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.