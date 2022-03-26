التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد المليشيات استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية - دعا المدنيين للابتعاد عن هذه الاماكن

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 845

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيبن على المنشآت النفطية.

وأضافت قوات التحالف، أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

كما أعلن تحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، عن اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشأت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن.

ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيام المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.