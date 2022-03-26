التحالف يكشف مواقع انطلاق الهجمات الحوثية على المنشآت السعودية

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال تحالف دعم الشرعية اليوم السبت إن الحوثيون استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية.

وأضاف التحالف: استهداف خزانات المياه بظهران الجنوب انطلقت من مطار صنعاء الدولي، كما أن استهداف محطة أرامكو بجدة ومحطة الكهرباء بصامطة انطلقتا من مدينة الحديدة، ولازلنا نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مواقع ذات حماية خاصة.