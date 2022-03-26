الأمين العام لجامعة الدول العربية: هجمات الحوثيين تهديد جسيم لأمن المنطقة ولإمدادات الطاقة

السبت 26 مارس - آذار 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 256

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، هجمات الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في المملكة.

واعتبر أبو الغيط أن استمرار إطلاق المسيرات باتجاه المملكة يعد عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق، حسب موقع جامعة الدول العربية.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وذكر إن ذلك “يمثل تطورًا خطيرًا لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”، على حد قوله.

وأشاد أبو الغيط بقوات الدفاع في المملكة في تعاملها مع الهجمات قائلا إنها “تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات”، داعيا إلى التضامن الدولي مع المملكة، حيث يرى أن هذا الضامن لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يدعمها.

كانت قوات التحالف قد أعلنت، أنها تراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، وأن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة، وأنها تُقيّم التهديدات والتداعيات، وأن إجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي، والأمن الجماعي.

فيما أدانت العديد من العديد من الدول، اليوم، اعتداءات الحوثيين وإطلاقهم الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، مستنكرة تعريض حياة المواطنين والمدنيين ومصادر الطاقة للخطر.