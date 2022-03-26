إدانات عربية ودولية لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمصادر الطاقة في المملكة البرلمان العربي: يجب محاسبة الميليشيا الحوثية وداعميها التحالف يكشف مواقع انطلاق الهجمات الحوثية على المنشآت السعودية الأمين العام لجامعة الدول العربية: هجمات الحوثيين تهديد جسيم لأمن المنطقة ولإمدادات الطاقة التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة السعودية : هجمات الحوثي تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم السعودية: على المجتمع الدولي أن يعي خطورة دعم إيران للحوثيين أمريكا تدين الهجوم الحوثي على جدة وتكشف عن مشروع قرار لإنهاء الحرب في اليمن تركي آل الشيخ يكشف عن برنامج هو الأول من نوعه في العالم.. يتعلق بالقرآن والأذان انفجار خلافات روسية – إيرانية في سوريا تقيّد حركة ميليشيات إيران بالمنطقة
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، حسب عاجل للعربية.
وذكر التحالف في بيان مقتضب أنه تم تدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية.
ووضح التحالف أن الطائرتين المسيّرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية.
يذكر قوات التحالف كانت أعلنت في وقت سابق مساء الأمس، أنها تراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، وأن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.
وأضافت أنها تُقيّم التهديدات والتداعيات، وأن إجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي، والأمن الجماعي.
فيما أدانت العديد من الدول العربية، اليوم، اعتداءات الحوثيين وإطلاقهم الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، مستنكرة تعريض حياة المواطنين والمدنيين ومصادر الطاقة للخطر.