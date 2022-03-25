أمريكا تدين الهجوم الحوثي على جدة وتكشف عن مشروع قرار لإنهاء الحرب في اليمن

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دانت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، مؤكدة أن تلك هجمات الحوثية على السعودية غير مقبولة.
وقالت الخارجية الأميركية للعربية إن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأميركيين في السعودية.
وأفادت بأن الإدارة الأميركية تعمل على مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
وكان التحالف قد أعلن عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.
وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية.
وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب". كما أعلن التحالف "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".