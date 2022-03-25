تركي آل الشيخ يكشف عن برنامج هو الأول من نوعه في العالم.. يتعلق بالقرآن والأذان 

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بموعد انطلاق برنامج “عطر الكلام” المتخصص في مسابقات تلاوة القرآن الكريم والأذان..

وأكد “آل الشيخ” أن هذا البرنامج يعتبر هو الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين تلاوة القرآن الكريم والأذان، محدد وقت انطلاقه بأنه سيكون في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ظروف جائحة “فيروس كورونا” تسببت في تأخر إطلاقه قبل ذلك.

وكشف أن أكثر من أربعين ألف قارئ ومؤذن من مختلف دول العالم، قدموا على البرنامج، وتأهل منهم حتى الآن 36 مشتركًا، لافتا إلى أن البرنامج سيتم بثه عبر قناة “السعودية” الفضائية