انفجار خلافات روسية – إيرانية في سوريا تقيّد حركة ميليشيات إيران بالمنطقة

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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نشبت خلافات جديدة بين القوات الروسية المتواجدة في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، ونظيرتها الإيرانية، ما تسبب بتقييد حركة الأخيرة في المنطقة.

. وذكر موقع “عين الفرات” المحلي، أن قوات روسية منعت ميليشيات إيران من استقدام تعزيزات عسكرية، كان من المقرر إرسالها من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر طائرة شحن من نوع “إل يوشن”.

وأوضحت المصادر أن الخلافات بدأت أول أمس الأربعاء، بسبب تزايد النفوذ الإيراني في مطار القامشلي، وفي نقاط عسكرية أخرى، وبعد قيام الميليشيات الإيرانية بتجريب طائرة مسيرة في المطار.

وأشارت إلى أن الروس قيدوا حركة الميليشيات التابعة لإيران على عدة أصعدة، إذ منعوها من استقدام تعزيزات عبر طائرات الشحن، كما حظروا عليها استخدام الطائرات المسيرة واستغلت الميليشيات الإيرانية مؤخرًا انشغال روسيا في المستنقع الأوكراني لتوسيع مناطق نفوذها في عدة محافظات بشمال وشمال شرقي سوريا، وخصوصًا في الرقة والحسكة.