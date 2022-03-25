أول عالم فضاء سعودي يكشف عن أغرب شيء حدث معه خلال تواجده في وكالة ناسا

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كشف نصر الصحاف، أول عالم فضاء سعودي، خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” مساء أمس ، عن أغرب ما تعرض له خلال تواجده في مقرّ وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بسبب انتمائه العربي، ولكونه ليس أمريكيا.
وقال “الصحاف”: كوني غير أمريكي، كان هناك شخص يرافقني كل يوم، بداية من دخولي من البوابة الرئيسية للوكالة حتى وصولي إلى مقر المعمل.
ولفت عالم الفضاء السعودي إلى أن أن هذا الشخص كان يتغير كل يوم، ولم يكن مسموحًا لي بالتحرك إلى أي مكان سوى المعامل فقط، وإذا أردت تناول الغداء فلا بد أن يرافقني هذا الشخص.
وأشار الصحاف إلى أن المعامل الذي كان يعمل فيها بوكالة ناسا كان مكانها تحت الأرض، وتضم علماء من جنسيات مختلفة من كافة دول العالم.