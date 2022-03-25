السعودية : وفاة وإصابة أكثر من 40 شخص بانقلاب حافلة ركاب في الطائف

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 499

استيقظ السعوديون صباح اليوم الجمعة على نبأ انقلاب حافلة ركاب في منطقة الطائف أدت إلى وفاة شخص وإصابة أكثر من 40 آخرين

. وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي في "صحة الطائف"، وقوع حادثة انقلاب حافلة ركاب على طريق الرياض بالقرب من منطقة العطيف.

وأوضح المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادثة، وعلى الفور تم تفعيل غرفة القيادة وتحريك القيادة الميدانية وأربع فرق إسعافية،

وتم رفع جاهزية الفرق الإسعافية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية وقال الحميدان: نتج عن الحادثة 50 حالة، منها 42 «حالة خضراء» تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في الميدان، وثلاث حالات «تحت المتوسط» تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وأربع حالات «حرجة» تم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وحالة وفاة.