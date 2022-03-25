الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحرزون تقدما واسعا جنوب محافظة مأرب وخسائر فادحة تلحق بالمليشيات الحوثية

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أسفرت العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم جنوب محافظة مأرب عن تحرير أكثر من 8 كلم، جنوب المحافظة ، إضافة إلى اغتنام آليات ومعدات عسكرية حوثية.

وكشف مصدر عسكري لمأرب برس أن عنصر المفاجئة نجح في رة تحقيق أهداف العملية العسكرية في وقت قياسي، مؤكدا تعرض المليشيات الحوثية إلى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأضاف أن عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية ما زالت مرمية في صحراء الحدود الجنوبية لمحافظة مارب. .

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك الساعات الماضية من تحرير عدّة مواقع أبزرها الشهيد والفيّة جنوب مارب. مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية من جبهة الكسارة غرباً إلى جبهة أم ريش جنوباً. مؤكداً أن القصف المدفعي ألحق بالمليشيا خسائر لا حصر لها في العتاد

والأرواح، منها تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم بما عليها من عتاد وأفراد. وذكر أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار تحت ضربات أبطالنا.