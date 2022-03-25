قبيل مشاورات الرياض الرئيس هادي يوجه طلبا رسميا وعاجلا للإتحاد الأوروبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحرزون تقدما واسعا جنوب محافظة مأرب وخسائر فادحة تلحق بالمليشيات الحوثية مأرب قوات الجيش تحرر مواقع جديدة وتكبّد مليشيا إيران خسائر فادحة تشييع مهيب لجثمان اللواء ”ثابت جواس“ بـ”ردفان“ الفريق علي محسن: قدمنا تنازلات في سبيل تحقيق السلام والمليشيات قابلت ذلك بالرفض والتصعيد طبيب: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة فرنسا: العالم مقبل على مجاعة ويجب تنويع مصادر الطاقة مقدونيا تفجر المفاجأة وتطيح بإيطاليا وتحرمها من المونديال مليشيا الحوثي تغلق أكبر مصنع للمياه المعدنية في اليمن بالفيديو.. زيلينسكي يختبئ بين الأشجار… وقديروف يعرض عليه اللجوء إلى الشيشان والنجاة بحياته مقابل شروط محددة
حررت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم ، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك الساعات الماضية من تحرير عدّة مواقع أبزرها الشهيد والفيّة جنوب مارب.
مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية. وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية من جبهة الكسارة غرباً إلى جبهة أم ريش جنوباً. مؤكداً أن القصف المدفعي ألحق بالمليشيا خسائر لا حصر لها في العتاد والأرواح، منها تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.
وذكر أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار تحت ضربات أبطالنا.