مأرب قوات الجيش تحرر مواقع جديدة وتكبّد مليشيا إيران خسائر فادحة

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - مأرب

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حررت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم ، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك الساعات الماضية من تحرير عدّة مواقع أبزرها الشهيد والفيّة جنوب مارب.

مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية. وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية من جبهة الكسارة غرباً إلى جبهة أم ريش جنوباً. مؤكداً أن القصف المدفعي ألحق بالمليشيا خسائر لا حصر لها في العتاد والأرواح، منها تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وذكر أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار تحت ضربات أبطالنا.