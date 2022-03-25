تشييع مهيب لجثمان اللواء ”ثابت جواس“ بـ”ردفان“

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شيع الآلاف من المواطنين بمديرية حبيل جبر بمحافظة لحج، الجمعة 25 مارس/آذار، قائد اللواء 131 ومحور العند العسكري اللواء الركن ثابت جواس، والذي قضى في انفجار سيارة مفخخة الأربعاء الماضي مع ثلاثة من مرافقيه شمالي محافظة عدن جنوبي اليمن.

وانطلق موكب التشيع من مستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطه عاصمة محافظة لحج وصولا إلى مسقط راسه في مديرية حبيل جبر .

وأقيمت مراسيم التشييع بشكل رسمي، إذ شاركت وحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في تشييع الجنازة التي أقيمت على وقع عزف مقاطع من الموسيقى الجنائزية.

كما شارك العديد من مندوبي بعض الوزارت في الحكومة إلى جانب العشرات من قيادات الألوية والوحدات العسكرية وقادة الدوائر الأمنية في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وسط حضور شعبي كبير للأهالي في ردفان وعموم المحافظات المجاورة.

والأربعاء الماضي، قتل جواس بانفجار سيارة مفخخة استهدفته بالمدينة الخضراء بالقرب من محطة "اليمدا في المدينة الخضراء شمالي المدينة، ما أدى إلى مقتله وثلاثة من مرافقيه بينهم نجله.

وتبنت جماعة الحوثي ضمنيا، عملية اغتياله، عبر تغريدة لرئيس لجنة الأسرى والمعتقلين لدى الجماعة عبدالقادر المرتضى، بعد وقت وجيز من مقتله الذي علق على الحادثة مستدلاً بالآية القرآنية "إنا من المجرمين منتقمون" ومرفقاً صورة اللواء الركن ثابت جواس.

ويعد جواس أحد أشهر القيادات العسكرية التي قادت جبهات القتال ضد الحوثيين خلال الحروب الست التي شهدتها بعض مديريات محافظة صعدة ما بين 2004 و2006م، ويعتقد أنه القيادي الذي قُتل على يده مؤسس جماعة الحوثي، حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.