الفريق علي محسن: قدمنا تنازلات في سبيل تحقيق السلام والمليشيات قابلت ذلك بالرفض والتصعيد طبيب: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة فرنسا: العالم مقبل على مجاعة ويجب تنويع مصادر الطاقة مقدونيا تفجر المفاجأة وتطيح بإيطاليا وتحرمها من المونديال مليشيا الحوثي تغلق أكبر مصنع للمياه المعدنية في اليمن بالفيديو.. زيلينسكي يختبئ بين الأشجار… وقديروف يعرض عليه اللجوء إلى الشيشان والنجاة بحياته مقابل شروط محددة اليمن تناقش تأمين المخزون الغذائي من القمح ومصدر أممي يكشف عن أرقام مقلقة تنتظر 17 مليون يمني قد تجعل العالم في عزلة خلال لحظات....ما هي أشرس الهجمات الإلكترونية الروسية التي يخشاها الغرب؟ عاجل : اللواء سلطان العرادة يشارك رؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية لدى دول الاتحاد الأوروبي اجتماعهم بعد قرارات الحظر ..بوتين يقلب موازين المواجهات في حرب الاقتصاد ويصدر قرارات جديدة تخص بيع الغاز تجبر أعداءه القبول بها
أكد نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن صالح، حرص الشرعية اليمنية على كل ما من شأنه إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وتقديمها في سبيل ذلك التنازلات وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية وآخرها دعوة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليجي لمختلف الأطراف اليمنية. واشار إلى أن المليشيات تقابل ذلك بالرفض والإصرار على استمرار الحرب وسفك الدماء، والتصعيد الهمجي باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت والمنشآت الحيوية في المملكة واستهتارها بالمجتمع الدولي وجهوده الرامية لإحلال السلام الدائم.
جاء ذلك في لقاء جمع الفريق الركن علي محسن صالح، امس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير غابريال مونويرا فينالس، لمناقشة المستجدات وجهود إحلال السلام في بلادنا.
وعبر نائب الرئيس، في مستهل اللقاء، عن تهنئته للسفير بتعيينه رئيساً لبعثة دول الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا.. متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.
وقدم نائب رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، شرحاً موجزاً عن المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ظل استمرار المليشيات الحوثية الإيرانية في انقلابها ورفضها للسلام وإصرارها على استهداف الشعب اليمني والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدها خطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي.
وأشاد نائب الرئيس، بالدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لليمن.. داعياً إلى إدانة الممارسات التي تنتهجها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وممارسة المزيد من الضغط والحفاظ على المشروعية الدولية.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار دعم دول الاتحاد للجانب التنموي والإنساني في اليمن ودعم جهود إحلال السلام.. معبراً عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية ومناقشة المواضيع المختلفة على الساحة الوطنية.