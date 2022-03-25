الفريق علي محسن: قدمنا تنازلات في سبيل تحقيق السلام والمليشيات قابلت ذلك بالرفض والتصعيد

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن صالح، حرص الشرعية اليمنية على كل ما من شأنه إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وتقديمها في سبيل ذلك التنازلات وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية وآخرها دعوة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليجي لمختلف الأطراف اليمنية. واشار إلى أن المليشيات تقابل ذلك بالرفض والإصرار على استمرار الحرب وسفك الدماء، والتصعيد الهمجي باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت والمنشآت الحيوية في المملكة واستهتارها بالمجتمع الدولي وجهوده الرامية لإحلال السلام الدائم.

جاء ذلك في لقاء جمع الفريق الركن علي محسن صالح، امس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير غابريال مونويرا فينالس، لمناقشة المستجدات وجهود إحلال السلام في بلادنا.

وعبر نائب الرئيس، في مستهل اللقاء، عن تهنئته للسفير بتعيينه رئيساً لبعثة دول الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا.. متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

وقدم نائب رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، شرحاً موجزاً عن المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ظل استمرار المليشيات الحوثية الإيرانية في انقلابها ورفضها للسلام وإصرارها على استهداف الشعب اليمني والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدها خطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي.

وأشاد نائب الرئيس، بالدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لليمن.. داعياً إلى إدانة الممارسات التي تنتهجها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وممارسة المزيد من الضغط والحفاظ على المشروعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار دعم دول الاتحاد للجانب التنموي والإنساني في اليمن ودعم جهود إحلال السلام.. معبراً عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية ومناقشة المواضيع المختلفة على الساحة الوطنية.