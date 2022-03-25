طبيب: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية للأنباء، اليوم (الخميس)، بأن رئيس قسم جراحة الصدر بمركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية الدكتور أليكسي بيتشيتوف، حذر من أن المدخنين وفئات أخرى في قائمة الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الرئة.وحسب الوكالة، فان بيتشيتوف قال «تضم المجموعة المعرضة للخطر المدخنين والأشخاص الذين لديهم أقرباء أصيبوا بالسرطان وسكان المدن الكبيرة وقاطني المناطق ذات البيئة الملوثة». موضحا «من الصعب تشخيص سرطان الرئة مبكرا لأن أعراضه لا تظهر حتى بلوغ المرض مرحلة معينة. وعندما يظهر ضيق التنفس والسعال مع الدم، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة».وفي هذا الاطار، كشف الطبيب الروسي أن أفضل طريقة حاليا لتشخيص أمراض الصدر بما فيها السرطان في مرحلة مبكرة، هي التصوير المقطعي؛ لذلك يوصي الجميع بضرورة إجراء هذا الفحص، وخاصة الذين هم ضمن مجموعة الخطر. وتابع «خلال فترة الجائحة خضع الكثيرون لفحص التصوير المقطعي للرئتين، ما ساعد على اكتشاف إصابة بعضهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة».كما يوصي الأخصائي الروسي من أجل الوقاية من أمراض الرئة باتباع نمط حياة صحي والتجول في الهواء الطلق وممارسة الرياضة وإجراء الفحوص بصورة دورية. مشيرا الى أنه «لا معنى لتدريب الرئتين مسبقًا كنفخ البالونات لمنع تطور المرض، لأن الجهاز التنفسي ليس عضلة يمكن تضخيمها»، حسب قوله.