‏فرنسا: العالم مقبل على مجاعة ويجب تنويع مصادر الطاقة

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) أن «العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم». وشدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا. وأكد الرئيس الفرنسي أن العقوبات على روسيا فعالة، و«يمكننا فرض المزيد إذا دعت الحاجة»، قائلاً: «إن عجلة الاقتصاد الروسي توقفت بسبب العقوبات التي فرضناها». من جهتها، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. وتهدف خطة تزويد الاتحاد الأوروبي بـ15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الصحيفة، إلى مساعدة الكتلة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.