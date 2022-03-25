مقدونيا تفجر المفاجأة وتطيح بإيطاليا وتحرمها من المونديال

الجمعة 25 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة بشكل مفاجئ 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية يوم الخميس.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأخفقت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل لكأس العالم، بينما ستخوض مقدونيا الشمالية مواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.