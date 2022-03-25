مليشيا الحوثي تغلق أكبر مصنع للمياه المعدنية في اليمن

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واصلت مليشيا الحوثي، حربها على القطاع الخاص، في العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، بعد أن دشنت حملتها قبل أيام بإغلاق 12 شركة تجارية، في صنعاء.
وفي أحدث خطوة، حوثية في هذا الشأن، أغلقت المليشيا مصنع شملان للمياه، أحد أكبر مصانع المياه المعدنية في البلاد.
ونقل موقع العاصمة أون لاين عن مصادر محلية إن مليشيا الحوثي، أغلقت اليوم الخميس، منصع شملان للمياه، في العاصمة صنعاء، وأوقفت خطوط الإنتاج، وطردت الموظفين.
وذكرت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي المدعو "حسن الجودة" قام بمعية مجاميع حوثية مسلحة، باقتحام المصنع الذي يعد من أقدم مصانع المياه اليمنية، ويقع في منطقة شملان، شمال العاصمة صنعاء.
وجاءت عملية الاقتحام، بعد رفض إدارة المصنع دفع الاتاوات المقررة بدون أي سند قانوني من المليشيات، وتقاسم عوائده مع القيادي "الجودة" المقرب من عبدالخالق الحوثي قائد ما تسمى بالمنطقة المركزية.
وشنت مليشيا الحوثي، مؤخراً، حملة إغلاق واسعة استهدفت منشآت ومصانع ووكالات تجارية في العاصمة صنعاء، بعد تعرض ملاكها للابتزاز من قبل قيادات في الجماعة.