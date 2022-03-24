قد تجعل العالم في عزلة خلال لحظات....ما هي أشرس الهجمات الإلكترونية الروسية التي يخشاها الغرب؟

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

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تشتهر روسيا بذكائها التقني الشديد وقدراتها السيبرانية الواسعة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف الدول الغربية في الوقت الحالي.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد حذر رؤساء التجسس منذ فترة طويلة من التهديد المتزايد لعمليات الاختراق الروسية المدعومة من الدولة.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين الماضي الشركات الأميركية على تعزيز حماية نفسها من هجمات إلكترونية روسية محتملة ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف بايدن أن «الحكومة الروسية تدرس خيارات لشن هجمات إلكترونية محتملة». وبحسب البيت الأبيض فإن تلك الهجمات يمكن أن تستهدف بنى تحتية حيوية يملك ويشغل معظمها القطاع الخاص الأميركي.

ورفضت موسكو أمس (الأربعاء) هذه الاتهامات ووصفتها بـ«السخيفة». وأخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مشغلي الأقمار الصناعية بوجود «تهديدات محتملة» بعد أن تم اختراق أحدها، وهو «فياسات»، في نفس اللحظة التي بدأت فيها الحرب في أوكرانيا.

إذن ما نوع الهجمات الإلكترونية التي يخشى الغرب منها؟ - البنية التحتية الحيوية: سيكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضربة الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة.

وبإمكان روسيا أن تحدث أزمة كبيرة في هذا المجال، حيث سبق أن تم إلقاء اللوم عليها في هجوم إلكتروني كبير سمى «BlackEnergy» عطل شبكة الكهرباء الأوكرانية عام 2015، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لحوالي 80 ألف أسرة لعدة ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب هجوم آخر أكثر تعقيداً في عام 2016 في انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف.

وقال خبراء لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن بوتين قد يجرب هذا النوع من الهجمات على الغرب أيضاً، وهو أمر سيكون محفوفاً بالمخاطر.

- برامج الفدية Ransomware: تم إلقاء اللوم على روسيا في واحدة من أسوأ هجمات برامج الفدية، وهي NotPetya، والتي تسببت في عام 2017 في شلل الكومبيوترات الحكومية والشركات في أوكرانيا وخرجت عن نطاق السيطرة وتسببت في أضرار بالمليارات قبل أن ينتشر في أنحاء العالم