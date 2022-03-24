عاجل : اللواء سلطان العرادة يشارك رؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية لدى دول الاتحاد الأوروبي اجتماعهم

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقد، اليوم، الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء البعثات الدبلوماسية للجمهورية اليمنية لدى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمشاركة محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، لتدارس التحرك الدبلوماسي المطلوب لمؤازرة الجهود التي تبذل في ميادين الشرف والبطولة..

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لضمان تكامل العمل الدبلوماسي مع الجهود المبذولة لمواجهة العدوان الحوثي وانهاء الانقلاب..

وثمن رؤساء البعثات الدبلوماسية، النضالات والتضحيات التي يجترحها ابطال الجيش الوطني والمقاومة في الدفاع عن محافظة مأرب..

مشيدين بالصمود الأسطوري للمحافظة مما انعكس إيجاباً في التحرك الدبلوماسي لشرح طبيعة العدوان الحوثي وأهدافه وفضح جرائمه وانتهاكاته.

واكد السفراء الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية لمؤازرة الابطال على الأرض وتوضيح عدالة القضية اليمنية في مواجهة مليشيا ارتهنت للخارج و شنت حرباً عدوانية على الشعب اليمني وتسببت بأسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم بدعوى الحق الإلهي في الحكم.

من جانبه وضع محافظ مأرب، رؤساء البعثات الدبلوماسية في صورة التطورات في المحافظة ..

مؤكداً تعزيز صمود المحافظة التي أصبحت تحوي المناضلين من مختلف محافظات الجمهورية..مشيداً بالبطولات والتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني ..منوهاً بدور أحرار اليمن من مختلف المحافظات والمناطق في التصدي للعدوان الحوثي وكسره في مأرب.

وتخلل اللقاء، مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتحرك الدبلوماسي للسفارات اليمنية في أوروبا.