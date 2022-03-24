فنانة مصرية تحسم جدلا حول حقيقة خلعها الحجاب

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل مجددا بعد نشرها صورة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” ظهرت فيها والدتها ومعها فتاة لم يُكشف عن وجهها وبدون حجاب، بمناسبة عيد الأم، الأمر الذي جعل الجمهور يعتقد بأن الصورة لحلا بعد تعليقها عليها بقولها: “حبيبتي يا أمي الحنان كله والعزوة والسند الجميل والطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا”.

وأضافت: “عمرك أبداً ما اتعصبتي علينا ودايماً تحتوينا وعمري ما خفت أتكلم معاكي وأحكي لك دايماً جميلة حتى في زعلك، متفهمة ولو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد، بتحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة… ربنا يخليكي لينا ويسع قلبك دايماً”.

واتضح أن الصورة لإحدى بنات حلا مع جدّتها، وهو ما حسمته الأخيرة بردّ غير مباشر على شائعات خلعها للحجاب، خاصة بعد تداول صور لها بدون حجاب ضمن أحداث فيلمها القصير، الذي عُرض ضمن فعاليات “إكسبو دبي 2022″، والذي صوّرته قبل أن ترتدي الحجاب العام الماضي، بينما ظنّ البعض أنها خلعته، ما أثار الجدل حولها.

ونشرت حلا شيحة صورة عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، ظهرت فيها مرتديةً الحجاب في أحدث ظهور لها. وعلقت حلا على الصور التي نشرتها بالقول: “رمضان قرّب، اللهم بلّغنا رمضان، واجعله نقلة لنا في حياتنا للأفضل وسبباً لمحو كل الذنوب”.

كما ردّت على إحدى المتابِعات التي كتبت لها “ما أحلاك بالحجاب”، قائلةً: “الحجاب شرف، يا رب أنا بحاول وأنت تقبل