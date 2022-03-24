عاجل.. السعودية تطلق تحذيرًا مهما لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها إيران تروج لأسلحتها في أشهر معرض للاسلحة الدفاعية بقطر .. رغم العقوبات الدولية.. محللون روس.. الأمير محمد بن سلمان يمكن أن يوجه أقوى ضربة للدولار الأمريكي لماذا قيدت روسيا الوصول إلى أخبار Google الماجستير بامتياز للباحث محمد نزيه باحميد من جامعة عدن عاجل: ”هادي“ يعين سفراء لليمن لدى ”واشنطن“ و”مدريد“ ويحثهما على التمسك بالثوابت الوطنية حزب الإصلاح يشير الى «المتهم الأول» في حادثة اغتيال اللواء ثابت جواس صنعاء تتأثر بحرب أوكرانيا وأوكسفام تعلن عن أول الأضرار السعودية تتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها ماذا قال الرئيس ونائبه عن استشهاد اللواء ثابت جواس ونجله وابن شقيقته واحد مرافقيه ولمن وجهت وزارة الدفاع اصابع الاتهام؟
في مشهد مفاجئ، عرضت إيران،يوم أمس ، أسلحة خاصة بها في معرض “ديمدكس” الدفاعي بقطر، الذي عرض فيه أيضا أسلحة وطائرات مقاتلة أمريكية. وزار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء سالم النابت، الجناح الإيراني قبل نهاية المعرض، حيث تفقد معروضات الأسلحة،.
واستمع إلى المدافع الرشاشة، ويمكن رؤية علم أمريكي عملاق على جناح شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران الأمريكية معلقا بجوار المنصة الإيرانية. والجدير بالذكر أن جناح إيران لا يوجد في أي مكان على خريطة المؤتمر.
ولا تزال وزارة الدفاع والقوات المسلحة تخضع لعقوبات أمريكية ساحقة. ويعمل معرض ديمدكس على الترويج لقطر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي والتي تعد موطنا لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
. ومع ذلك، فإن الدولة الخليجية العربية الصغيرة لديها أيضا علاقات جيدة مع إيران، التي تشترك معها في أكبر حقل غاز في العالم. ومع اقتراب المحادثات لاستعادة اتفاق طهران النووي الممزق مع القوى العالمية من التوصل إلى قرار بعد أربع سنوات من تخلي الرئيس السابق ترامب عنه، أثار احتمال إزالة الحرس الثوري لتصنيفه على أنه إرهابي انتقادات حادة من حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.