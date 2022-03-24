إيران تروج لأسلحتها في أشهر معرض للاسلحة الدفاعية بقطر .. رغم العقوبات الدولية..

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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في مشهد مفاجئ، عرضت إيران،يوم أمس ، أسلحة خاصة بها في معرض “ديمدكس” الدفاعي بقطر، الذي عرض فيه أيضا أسلحة وطائرات مقاتلة أمريكية. وزار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء سالم النابت، الجناح الإيراني قبل نهاية المعرض، حيث تفقد معروضات الأسلحة،.

واستمع إلى المدافع الرشاشة، ويمكن رؤية علم أمريكي عملاق على جناح شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران الأمريكية معلقا بجوار المنصة الإيرانية. والجدير بالذكر أن جناح إيران لا يوجد في أي مكان على خريطة المؤتمر.

ولا تزال وزارة الدفاع والقوات المسلحة تخضع لعقوبات أمريكية ساحقة. ويعمل معرض ديمدكس على الترويج لقطر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي والتي تعد موطنا لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

. ومع ذلك، فإن الدولة الخليجية العربية الصغيرة لديها أيضا علاقات جيدة مع إيران، التي تشترك معها في أكبر حقل غاز في العالم. ومع اقتراب المحادثات لاستعادة اتفاق طهران النووي الممزق مع القوى العالمية من التوصل إلى قرار بعد أربع سنوات من تخلي الرئيس السابق ترامب عنه، أثار احتمال إزالة الحرس الثوري لتصنيفه على أنه إرهابي انتقادات حادة من حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.