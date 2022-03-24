لماذا قيدت روسيا الوصول إلى أخبار Google

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 117

فرضت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الروسية قيودًا على الوصول إلى خدمة أخبار غوغل، متهمة إياها بإتاحة الوصول إلى معلومات “كاذبة” حول الهجوم الروسي في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية، أمس .

واتخذ القرار بناء على طلب من مكتب المدعي العام الروسي، وفقًا لبيان صادر عن هيئة تنظيم الإعلام في البلاد (Roskomnadzor)، نقلته الوكالات. وأتاحت خدمة المعلومات على الإنترنت “الوصول إلى العديد من المنشورات والوثائق التي تحتوي على معلومات خاطئة (…) بشأن سير العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا”.

وقال متحدث باسم الشركة إن غوغل “أكدت أن بعض الأشخاص واجهوا صعوبة في الوصول إلى تطبيق أخبار غوغل وموقعها الإلكتروني في روسيا وأن هذا لم يكن بسبب مشاكل فنية من جانبنا”.

ومنذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، شددت الحكومة الروسية بشكل كبير سيطرتها على المعلومات على الإنترنت، وهي واحدة من آخر موارد حرية التعبير في البلاد. وشهدت العديد من وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قيودا على خدماتها عبر الإنترنت، وأعلنت محكمة في موسكو أن شبكتي التواصل الاجتماعي الأمريكيتين فيسبوك وإنستغرام “متطرفتان”. كما تم تقييد الوصول إلى تويتر.