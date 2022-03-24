الماجستير بامتياز للباحث محمد نزيه باحميد من جامعة عدن

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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وسط حضور متميز لعدد من قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم ومطار عدن الدولي والشخصيات الأكاديمية والمجتمعية تقدمهم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن / صالح سليم بن نهيد ووكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي جرت صباح اليوم الخميس الموافق 2022/3/24 في قاعة كلية العلوم الإجتماعية والتطبيقية بجامعة عدن في مدينة الشعب المناقشة العلنية لرسالة الماجستير في إدارة الاعمال للباحث "محمد نزيه محمد باحميد" الموسومة بـ أثر القيادة التحويلية في الأداء العالي للمنظمات (دراسة حالة في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد) .

حيث تناولت رسالة الباحث محمد نزيه باحميد بيان أثر القيادة التحويلية في تحقيق الأداء العالي ومدى توافرها في المنظمة المبحوثة من خلال الدراسة النظرية والعملية التي اجراها الباحث بغية الوصول الى عدد من النتائج والتوصيات التي من شأنها تقديم الاضافة النوعية في اداء المنظمة المبحوثة والرسائل العلمية في هذا الجانب .

وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ مشارك الدكتور/ هاني سالمين بلعفير مناقشا خارجيا ورئيسا (جامعة حضرموت)، أستاذ مساعد الدكتور/ علي ناصر الزامكي مناقشا داخليا وعضوا (جامعة عدن)، أستاذ مساعد الدكتورة/ رنا سالم صالح مشرفا علميا وعضوا(جامعة عدن) بالرسالة باعتبارها تناولت إحدى المواضيع الحديثة في دراسات إدارة الاعمال والتي لم يسبق التطرق لها إلا في رسائل قليل جدا، كما أثنت اللجنة على ما قدمه من معلومات بحثية قيمة ومفيدة تتعلق بمحتوى رسالته وأهميتها واعتبرتها إضافة نوعية متميزة لجامعة عدن بشكل عام والكلية على وجه الخصوص .

وأقرت اللجنة في ختام المناقشة نيل الباحث محمد نزيه باحميد درجة الماجستير بأمتياز .