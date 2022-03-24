عاجل: ”هادي“ يعين سفراء لليمن لدى ”واشنطن“ و”مدريد“ ويحثهما على التمسك بالثوابت الوطنية

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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صدر، الاربعاء، قرار جمهوري بتعيين اوس عبدالله احمد العود سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى مملكة اسبانيا.بحسب وكالة سبأ للانباء.

كما صدر قرار جمهوري اخر قضى بتعيين محمد عبدالله محمد الحضرمي سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى الولايات المتحدة الامريكية، خلفا للسفير احمد عوض بن مبارك.

وأدى العود والحضرمي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمنى الرئيس للسفيرين التوفيق والنجاح في مهامهما القادمة ..واضعا امامهما جملة من الأهداف والأولويات التي ينبغي على كل سفير ودبلوماسي يمثل بلده في هذه المرحلة ان يضطلع بها ويبلورها في بلد تمثيله في لقاءاته المختلفة والتي تتمثل في تعرية ممارسات قوى التمرد الانقلابية الحوثية الايرانية التي استباحت البلد ودمرت البنية التحتية وسفكت الدماء وشردت العزل الأبرياء في تحدي سافر لمرجعيات التوافق اليمنية المرتكزة على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

وكلفهما بوضع المجتمع الدولي بصورة مثلى أمام المراحل التي قطعها الشعب اليمني في إطار توافقه وحواره على بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وشدد رئيس الجمهورية، على اهمية التمسك بالثوابت الوطنية من خلال الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن ونهجه الديمقراطي.. مؤكدا على اهمية رعاية مصالح اليمن وابنائها ونهجها وتوجه قيادتها وثوابتها وشرعيتها الدستورية.