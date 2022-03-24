صنعاء تتأثر بحرب أوكرانيا وأوكسفام تعلن عن أول الأضرار

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت منظمة أوكسفام الدولية ،اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الخبز في العاصمة صنعاء ، بنسبة 35 في المئة، تأثرا بالأزمة الأوكرانية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الأزمة الأوكرانية فاقمت الوضع في اليمن، وأثارت مخاوف بشأن إمدادات الحبوب وزيت الطهي، حيث يستورد اليمن 42٪ من محاصيله من أوكرانيا.

وأفاد البيان أن الأسعار قد بدأت بالفعل في الارتفاع، حيث ارتفع سعر الخبز في مُحافظة صنعاء بنسبة 35٪ خلال الأسبوع الذي اندلع فيه القتال في أوكرانيا.

الى ذلك اشار البيان إلى أن سبع سنوات طويلة من الحرب قد تسببت في أزمة وقود حادة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 543٪ منذ العام 2019، لتتضاعف بمعدل ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

وتابع :بأن طوابير الانتظار في محطات الوقود طويلة جداً حيث يمكن أن تستغرق ثلاثة أيام من الإنتظار للحصول على المشتقات النفطية .