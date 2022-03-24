عاجل: السعودية تتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بلغت السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا 2-صفر الخميس في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقاً مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات.

وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.