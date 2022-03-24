ماذا قال الرئيس ونائبه ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن استشهاد اللواء ثابت جواس ونجله وابن شقيقته واحد مرافقيه؟

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 618

نعى الرئيس هادي ونائبه ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، "استشهاد اللواء الركن ثابت جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه"، في عملية إرهابية طالته امس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وأشاد الرئيس عبدربه منصور هادي في برقية "بمناقب الشهيد جواس التي جسدها خلال مشوار حياته دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف الجبهات والمواقع".

وقال إن "المواقف البطولية التي سطرها الشهيد جواس في ميادين العزة والكرامة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة زملاءه وابناء الشعب اليمني، وستظل سيرته العطرة ومواقفه الشجاعة فخر واعتزاز لكل ابناء القوات المسلحة".

وأضاف هادي "أن مثل هذه الاعمال الإرهابية، لن تزيدنا الا إصرارا على المضي قدما في استئصال شأفة الإرهاب بكل اوجهه واشكاله وتحقيق كامل الاهداف التي ضحى الشعب اليمني من اجلها واستعادة دولته وامنه واستقراره".

من جهته، قال نائب الرئيس علي محسن صالح، إن جواس "أحد الضباط الذين كانوا في صدارة الأبطال الشجعان الذين واجهوا مليشيات الحوثي الإرهابية الكهنوتية في وقت مبكر، وألحقوا بها الهزائم وجرعوها الويلات".

وأضاف في برقية العزاء "إن اللواء ثابت جواس عاش قائدا شجاعا ومخلصا لله وللوطن وللقيادة العسكرية، وكان مثالاً للانضباط وواحداً من خيرة ضباط القوات المسلحة، وبرحيلة خسر اليمن قائداً فذاً ومقاتلاً صنديد له صولات وجولات يحتذى بها في معركة الجمهورية والثورة ضد مليشيات الإرهاب والإنقلاب المدعومة من إيران".

وأكد "بأن جواس شكّل أحد أعمدة ورموز الجمهورية وواجه بصدق الميليشيات الامامية الحوثية الإيرانية الارهابية، وسيظل اسمه محفوراً في وجدان وضمير كل يمني جمهوري حر، كالمناضل القردعي وغيرهم من الثوار الأبطال الراسخين في الذاكرة اليمنية".

وعبر نائب الرئيس عن تعازيه ايضا "في استشهاد نجل اللواء جواس، ومرافقيه الأبطال، الذين استهدفتهم أيادي الغدر والخيانة والإرهاب، مشددا على ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع".

من جهتها، نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى الشعب اليمني "استشهاد اللواء جواس في عملية ارهابية جبانة نفذها عدد من العناصر الارهابية بمدينة عدن".

وقالت في بيان النعي "إن الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وكانت لهم مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة والظلام على امتداد المراحل وشارك بشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الايراني في محافظة صعدة ووقف ببسالة امام مخططاتها التمددية وفي مواجهة مشاريع التمرد والارهاب".

وأضافت: "كانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من المليشيا الحوثية الإرهابية. ولقد كان الشهيد جواس قائدا شجاعا ومقاتلا مقداما يقف بشجاعة وثبات في مقدمة الصفوف، وخلد تاريخا من النضال والتضحية في مختلف المنعطفات".

وأكد البيان أن الوطن وقواته المسلحة "خسرت باستشهاده واحدا من أبرز قادتها ورجالاتها المخلصين الذين لم يتخلفوا يوما عن أداء الواجب ولم يدخروا جهدا ووقتا في خدمة الوطن ومواجهة أعدائه."

وأكدت وزارة الدفاع وهيئة الأركان " أن هذه الجرائم الارهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية الباسلة الا عزما واصرارا في الذود عن حياض الوطن وثوابته مهما كانت التضحيات ومحاربة الارهاب بمختلف أشكاله ولافتاته.. وستبقى مؤسسة الوطن الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الارهابية وسوطا مسلطا على رقاب كل اعداء الوطن الذين سقطوا في مستنقع الحقد وانحرفوا عن الصراط القويم ورهنوا أنفسهم لبراثن العمالة والعار".

واستشهد قائد محور العند واللواء 131 اللواء ثابت جواس،يوم أمس الأربعاء مع نجله نبيل وأبن شقيقته وأحد مرافقيه، إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه اثناء مروره في الطريق الرئيسي بالمدينة الخضراء في مديرية دار سعد شمالي محافظة عدن.