قرارات روسية جديدة ومفاجئة تخص الدخول إلى مواقع غوغل

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فرضت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في روسيا (روسكومنادزور) أمس (الأربعاء) قيوداً على الوصول إلى موقع «نيوز دوت غوغل» على الإنترنت بدعوى أنّه يتيح الوصول إلى معلومات «كاذبة» حول الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء عن «روسكومنادزور» قولها في بيان إنّ قرار تقييد الوصول إلى الموقع اتّخذ بناء على طلب النيابة العامة الروسية.

وأوضح البيان أنّ هذه الخدمة الإخبارية على الإنترنت كانت «تتيح الوصول إلى العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات كاذبة حول سير العملية العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية».

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكّدت «غوغل» أنّ «بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق (غوغل نيوز) وموقعه الإلكتروني في روسيا وأنّ سبب ذلك ليس مشاكل فنية من جانبنا».

وأضافت: «لقد عملنا بجدّ لإبقاء خدمات الأخبار مثل (نيوز) متاحة أمام الناس في روسيا لأطول فترة ممكنة».

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، فرضت روسيا قيوداً جزئية أو كاملة على الوصول إلى عدد متزايد من وسائل الإعلام المستقلة ومنعت الولوج إلى تطبيقات عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر».

وفرضت الحكومة هذه القيود تطبيقاً لقانونين ينظّمان تدفّق الأخبار المنشورة حول الحرب في أوكرانيا وحول العقوبات المفروضة على روسيا.

واعتمد البرلمان الروسي هذين القانونين وصادق عليهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس (آذار) الحالي.

وبموجب القانونين الجديدين، بات نشر أخبار تهدف إلى «تشويه سمعة» القوات المسلّحة الروسية يُعاقب عليه بالسجن 15 سنة بينما تؤدّي «الدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا» إلى ملاحقات جنائية