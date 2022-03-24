التحالف يعلن إحباط عملية حوثية عدائية كانت تستهدف ناقلات نفط عملاقة في باب المندب الخارجية اليمنية تبدأ حركا دوليا لفضح تعنت المليشيات الحوثية أمام دعوات السلام أمن عدن يكشف عن الطرف المتورط في عملية اغتيال اللواء"جواس"وقيادي «حـوثي» يفضح جماعته صدور توجيهات حكومية عاجلة بشأن عملية اغتيال اللواء البطل"جواس" الدفاع والأركان تنعيان استشهاد اللواء «ثابت جواس» : كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة عاجل: اغتيال قاتل مؤسس جماعة الحوثي اللواء ”ثابت جواس“ بعدن وزير الدفاع: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني اللجنة البرلمانية تلتقي بقيادات أمن مأرب البنك المركزي اليمني يعلن حزمة قرارات واجراءات جديدة للحد من غسيل الأموال ”غروندبرغ“ يبحث مع ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ سبل الحل السياسي ويشدد على ضرورة سرعة الاتفاق على ”هدنة“
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف في بيان أمس إن الميليشيا الحوثية تصعّد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
وأوضح التحالف أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة. مؤكدا أن تحضير هجوم الزورقين أُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبر مضيق باب المندب.