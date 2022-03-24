التحالف يعلن إحباط عملية حوثية عدائية كانت تستهدف ناقلات نفط عملاقة في باب المندب

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان أمس إن الميليشيا الحوثية تصعّد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

وأوضح التحالف أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة. مؤكدا أن تحضير هجوم الزورقين أُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبر مضيق باب المندب.