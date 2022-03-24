أمن عدن يكشف عن الطرف المتورط في عملية اغتيال اللواء"جواس"وقيادي «حـوثي» يفضح جماعته صدور توجيهات حكومية عاجلة بشأن عملية اغتيال اللواء البطل"جواس" الدفاع والأركان تنعيان استشهاد اللواء «ثابت جواس» : كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة عاجل: اغتيال قاتل مؤسس جماعة الحوثي اللواء ”ثابت جواس“ بعدن وزير الدفاع: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني اللجنة البرلمانية تلتقي بقيادات أمن مأرب البنك المركزي اليمني يعلن حزمة قرارات واجراءات جديدة للحد من غسيل الأموال ”غروندبرغ“ يبحث مع ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ سبل الحل السياسي ويشدد على ضرورة سرعة الاتفاق على ”هدنة“ ذهب روسيا.. جديد الحرب بين موسكو وواشنطن سفير «التعاون الخليجي» يحدد هدف المشاورات اليمنية القادمة وموقف المجلس من النتائج التي ستخرج بها
اتهمت السلطات الأمنية بمحافظة عدن (جنوب اليمن) الأربعاء، مليشيات الحوثي الارهابية باغتيال القيادي العسكري البارز اللواء الركن ثابت مثنى جواس الذي قضي بانفجار سيارة ملغومة شمالي المحافظة.
وقال مدير أمن عدن اللواء مطهر ناجي الشعيبي، في برقية العزاء، إن جماعة الحوثيين "مستمرة باغتيال الكوادر الجنوبية، في محاولة لإفراغ الوطن من كافة العقول السياسية والاقتصادية والعسكرية".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية "لن تقف مكتوفة الأيادي وأن القتلة سيلقون جزاهم الرادع ولو بعد حين".
وقتل قائد محور العند العسكري اللواء الركن ثابت جواس بانفجار سيارة مفخخة استهدفته بالمدينة الخضراء بالقرب من محطة "اليمدا في المدينة الخضراء شمالي المدينة، ما أدى إلى مقتله واثنين من مرافقيه.
وتبنت مليشيات الحوثي ضمنيا، عملية اغتياله، عبر تغريدة لرئيس لجنة الأسرى والمعتقلين لدى جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، بعد وقت وجيز من مقتله الذي علق على الحادثة مستدلاً بالآية القرآنية "إنا من المجرمين منتقمون" ومرفقاً صورة اللواء الركن ثابت جواس.
ويعد جواس أحد أشهر القيادات العسكرية التي قادت جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي خلال الحروب الست التي شهدتها بعض مديريات محافظة صعدة ما بين 2004 و2006م، ويعتقد أنه القيادي الذي قُتل على يده مؤسس جماعة الحوثي، حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.