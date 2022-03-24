أمن عدن يكشف عن الطرف المتورط في عملية اغتيال اللواء"جواس"وقيادي «حـوثي» يفضح جماعته

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اتهمت السلطات الأمنية بمحافظة عدن (جنوب اليمن) الأربعاء، مليشيات الحوثي الارهابية باغتيال القيادي العسكري البارز اللواء الركن ثابت مثنى جواس الذي قضي بانفجار سيارة ملغومة شمالي المحافظة.

وقال مدير أمن عدن اللواء مطهر ناجي الشعيبي، في برقية العزاء، إن جماعة الحوثيين "مستمرة باغتيال الكوادر الجنوبية، في محاولة لإفراغ الوطن من كافة العقول السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية "لن تقف مكتوفة الأيادي وأن القتلة سيلقون جزاهم الرادع ولو بعد حين".

وقتل قائد محور العند العسكري اللواء الركن ثابت جواس بانفجار سيارة مفخخة استهدفته بالمدينة الخضراء بالقرب من محطة "اليمدا في المدينة الخضراء شمالي المدينة، ما أدى إلى مقتله واثنين من مرافقيه.

وتبنت مليشيات الحوثي ضمنيا، عملية اغتياله، عبر تغريدة لرئيس لجنة الأسرى والمعتقلين لدى جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، بعد وقت وجيز من مقتله الذي علق على الحادثة مستدلاً بالآية القرآنية "إنا من المجرمين منتقمون" ومرفقاً صورة اللواء الركن ثابت جواس.

ويعد جواس أحد أشهر القيادات العسكرية التي قادت جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي خلال الحروب الست التي شهدتها بعض مديريات محافظة صعدة ما بين 2004 و2006م، ويعتقد أنه القيادي الذي قُتل على يده مؤسس جماعة الحوثي، حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.