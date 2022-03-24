صدور توجيهات حكومية عاجلة بشأن عملية اغتيال اللواء البطل"جواس"

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجهت الحكومة اليمنية الأربعاء، الأجهزة العسكرية والأمنية بسرعة إجراء تحقيق حول عملية اغتيال القيادي العسكري البارز اللواء الركن ثابت مثنى جواس الذي قضي بانفجار سيارة ملغومة شمالي محافظة عدن جنوبي اليمن.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في بيان نعي قائد محور العند العسكري ثابت جواس، إنه يوجه الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المعنية بسرعة التحقيق في هذه العملية الاجرامية والإرهابية الغادرة وكشف ملابساتها للرأي العام، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وأضاف "عبدالملك" أن اغتيال "جواس" دافعة إضافية لمواصلة الدرب على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستئصال شأفة الإرهاب، حد قوله.

وفي السياق ذاته، أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بمناقب الراحل باعتباره أحد الضباط الشجعان الذين واجهوا جماعة الحوثي في وقت مبكر، وألحقوا بها الهزائم وجرعوها الويلات، مشيرا إلى أن اسمه سيضل محفوراً في وجدان وضمير كل يمني جمهوري حر.