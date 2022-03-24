أمن عدن يكشف عن الطرف المتورط في عملية اغتيال اللواء"جواس"وقيادي «حـوثي» يفضح جماعته صدور توجيهات حكومية عاجلة بشأن عملية اغتيال اللواء البطل"جواس" الدفاع والأركان تنعيان استشهاد اللواء «ثابت جواس» : كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة عاجل: اغتيال قاتل مؤسس جماعة الحوثي اللواء ”ثابت جواس“ بعدن وزير الدفاع: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني اللجنة البرلمانية تلتقي بقيادات أمن مأرب البنك المركزي اليمني يعلن حزمة قرارات واجراءات جديدة للحد من غسيل الأموال ”غروندبرغ“ يبحث مع ”الائتلاف الوطني الجنوبي“ سبل الحل السياسي ويشدد على ضرورة سرعة الاتفاق على ”هدنة“ ذهب روسيا.. جديد الحرب بين موسكو وواشنطن سفير «التعاون الخليجي» يحدد هدف المشاورات اليمنية القادمة وموقف المجلس من النتائج التي ستخرج بها
وجهت الحكومة اليمنية الأربعاء، الأجهزة العسكرية والأمنية بسرعة إجراء تحقيق حول عملية اغتيال القيادي العسكري البارز اللواء الركن ثابت مثنى جواس الذي قضي بانفجار سيارة ملغومة شمالي محافظة عدن جنوبي اليمن.
وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في بيان نعي قائد محور العند العسكري ثابت جواس، إنه يوجه الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المعنية بسرعة التحقيق في هذه العملية الاجرامية والإرهابية الغادرة وكشف ملابساتها للرأي العام، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وأضاف "عبدالملك" أن اغتيال "جواس" دافعة إضافية لمواصلة الدرب على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستئصال شأفة الإرهاب، حد قوله.
وفي السياق ذاته، أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بمناقب الراحل باعتباره أحد الضباط الشجعان الذين واجهوا جماعة الحوثي في وقت مبكر، وألحقوا بها الهزائم وجرعوها الويلات، مشيرا إلى أن اسمه سيضل محفوراً في وجدان وضمير كل يمني جمهوري حر.