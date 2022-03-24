الدفاع والأركان تنعيان استشهاد اللواء «ثابت جواس» : كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة

الخميس 24 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه، الذي استشهد اليوم في عملية ارهابية جبانة نفذها عدد من العناصر الارهابية بمدينة عدن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وكانت لهم مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الامامة والظلام على امتداد المراحل وشارك بشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الايراني في محافظة صعدة ووقف ببسالة امام مخططاتها التمددية وفي مواجهة مشاريع التمرد والارهاب.. وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من المليشيا الحوثية الإرهابية.

ولقد كان الشهيد جواس قائدا شجاعا ومقاتلا مقداما يقف بشجاعة وثبات في مقدمة الصفوف، وخلد تاريخا من النضال والتضحية في مختلف المنعطفات.

وقد خسر الوطن وخسرت القوات المسلحة باستشهاده واحدا من أبرز قادتها ورجالاتها المخلصين الذين لم يتخلفوا يوما عن أداء الواجب ولم يدخروا جهدا ووقتا في خدمة الوطن ومواجهة أعدائه.

وإذ تنعي القوات المسلحة أحد قادتها المخلصين فأنها تؤكد أن هذه الجرائم الارهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية الباسلة الا عزما واصرارا في الذود عن حياض الوطن وثوابته مهما كانت التضحيات ومحاربة الارهاب بمختلف أشكاله ولافتاته.. وستبقى مؤسسة الوطن الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الارهابية وسوطا مسلطا على رقاب كل اعداء الوطن الذين سقطوا في مستنقع الحقد وانحرفوا عن الصراط القويم ورهنوا أنفسهم لبراثن العمالة والعار.

كما تؤكد وزارة الدفاع أن أحرار القوات المسلحة والى جانبهم كل الشرفاء من ابناء الوطن الصادقين سيمضون على العهد والقسم ويسيرون على طريق النضال حتى تحقيق كامل الاهداف التي ضحى الابطال من اجلها ويتطلع اليها كل ابناء الشعب اليمني الذي يخوض معركة استعادة دولته وامنه واستقراره.

وعبّرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ومرافقيه وللقيادة السياسية ولجميع منسوبي القوات المسلحة والشعب اليمني كافة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.